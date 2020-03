Os museus e teatros municipais de Lisboa vão estar encerrados até 3 de abril e as atividades desportivas promovidas pelo município em recinto fechado serão suspensas, mantendo-se em funcionamento feiras e mercados, anunciou hoje a autarquia.



Em comunicado, a Câmara de Lisboa anuncia um conjunto de "medidas temporárias para reduzir riscos de exposição e contágio" do Covid-19, nomeadamente o encerramento dos museus, galerias e bibliotecas municipais, assim como dos teatros municipais (São Luiz, LuCa e Teatro do Bairro Alto), do Padrão dos Descobrimentos e do Cinema São Jorge.



De acordo com a autarquia, "estas medidas estão sujeitas a avaliação permanente", definindo-se para já a sua vigência até 3 de abril.



As piscinas geridas pelo município e Juntas de Freguesia também serão encerradas.



Por outro lado, também a partir de quarta-feira estarão suspensas todas as atividades desportivas promovidas pela autarquia em recinto fechado, nomeadamente as Olisipíadas, tal como todas as visitas de lazer, turismo ou de âmbito cultural promovidas pelo município.



As atividades complementares à ação educativa do tipo visitas de estudo e passeios promovidas pela autarquia ou com recurso ao serviço de transportes da Câmara Municipal de Lisboa serão igualmente suspensas.



"Por enquanto", é referido na nota da Câmara de Lisboa, as feiras e os mercados irão manter-se em funcionamento, "reforçando as ações de formação e prevenção já em curso".



Os serviços de atendimento ao munícipe, os parques e jardins de gestão municipal também continuarão em funcionamento e o Castelo de São Jorge irá manter-se aberto ao público, lê-se no comunicado.



