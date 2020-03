A banda pós-punk The Murder Capital e a DJ e produtora londrina HAAi são os novos nomes do cartaz do Vodafone Paredes de Coura.

De acordo com a Ritmos, a banda irlandesa, que em 2019 se estreou com o álbum “When I Have Fears”, e a DJ residente do clube londrino Phonox, que tem atuado em festivais como o Sónar e Glastonbury, tocarão no festival minhoto, que acontece em agosto.

Vodafone Paredes de Coura

De 19 a 22 de agosto



Pixies

Parquet Courts

IDLES

Woods

Black Country, New Road

Mac DeMarco

Tommy Cash

Squid

Ty Segall & Freedom Band

Yellow Days

Daughter

Floating Points

BadBadNotGood (live)

Viagra Boys

L’Impératrice

Beabadoobee

Nu Guinea (Live band)

박혜진 Park Hye Jin

Slowthai

Princess Nokia

Mall Grab

Antal

Soulwax

Yves Tumor & His Band

Crumb

Sudan Archives

Sessa

The Murder Capital

HAAi