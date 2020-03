Sean Paul é a mais recente confirmação do RFM Somnii, que se realiza nos dias 10, 11 e 12 de julho na Praia do Relógio na Figueira da Foz.

A estrela do dancehall, voz de êxitos como 'Get Busy' ou 'Temperature', esteve mais recentemente associado a canções de Dua Lipa ('No Lie'), Sia ('Cheap Thrills') ou Clean Bandit ('Rockabye'). Atuará no festival português a 11 de julho.

O artista junta-se a um cartaz que conta com Vini Vici, Mandrágora, Tropkillaz, Dimitri Vegas & Like Mike, Alan Walker, Alok, Miss K8, DVBBS e Morten.

O passe geral de 3 dias para o festival custa €57,49, enquanto o bilhete diário €29,99. Na modalidade VIP, ascendem a €109,99 e €59,99, respetivamente. O campismo é pago à parte, ao preço de €19,99.