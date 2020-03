Os Pearl Jam divulgaram as datas e o cartaz do Ohana Festival, festival de música organizado pela própria banda.

O anúncio foi feito pouco antes de os Pearl Jam terem adiado a sua nova digressão norte-americana, devido aos receios em torno do novo coronavírus.

O Ohana Festival terá lugar de 25 a 27 de setembro em Dana Point, no estado da Califórnia, e para além dos Pearl Jam conta, no cartaz, com uma atuação de Eddie Vedder a solo.

Entre os outros nomes anunciados estão artistas como os Kings of Leon, My Morning Jacket, Pretenders, Broken Social Scene, Sharon Van Etten, Mac DeMarco e Ed O'Brien, dos Radiohead.

Os bilhetes para o Ohana Festival serão colocados à venda na próxima sexta-feira.