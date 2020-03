Os Led Zeppelin voltaram a ganhar o processo que os opõe aos herdeiros de Randy California, falecido guitarrista dos Spirit.

Em causa está um alegado plágio da banda britânica a 'Taurus', tema dos Spirit, na composição do clássico 'Stairway to Heaven'.

O caso já se arrasta desde 2014, ano em que Michael Skidmore, que representa a família de Randy, colocou pela primeira vez os Led Zeppelin em tribunal.

Em 2016, o juiz encarregue do processo decidiu a favor de Robert Plant, John Paul Jones e Jimmy Page, mas um outro tribunal ordenou a repetição do julgamento, em 2018.

Agora, foi a vez de um tribunal federal norte-americano voltar a decidir a favor dos Zeppelin, dizendo que não houve qualquer violação dos direitos de autor dos Spirit na composição de 'Stairway to Heaven'.

Em causa está o facto de as duas canções apresentarem uma progressão harmónica semelhante. Skidmore alega que os Zeppelin copiaram 'Taurus' após andarem em digressão com os Spirit, no final dos anos 60.