O festival de Coachella deverá ser adiado por causa do novo coronavírus, avança a revista Rolling Stone.

A edição de 2020 do festival tem datas marcadas para os fins de semana de 10 a 12 e de 17 a 19 de abril. Do cartaz fazem parte nomes como Rage Against the Machine, Travis Scott e Frank Ocean.

Segundo a Rolling Stone, vários agentes dos artistas em cartaz estiveram à conversa com a organização do festival, na semana passada, para discutir um eventual adiamento. O cancelamento da edição deste ano do festival South By Southwest, no Texas, terá pesado nessas conversas.

Uma outra fonte, em declarações à revista, confirmou que o festival irá ser adiado, mas não providenciou mais detalhes. Uma terceira fonte alega que o adiamento não é ainda certo.

No Twitter, o jornalista Yashar Ali avançou que o festival de Coachella iria este ano realizar-se em outubro, mas nem a AEG nem a Goldenvoice, as promotoras responsáveis pelo evento, confirmaram essa informação.