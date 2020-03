A delegada de Saúde do Norte pediu esta terça-feira a todos os que estiveram num evento na passada sexta-feira no Hard Club, no Porto, com um DJ infetado com o novo coronavírus, que fiquem em isolamento social e contactem as autoridades. Os contactos devem ser feitos para os números 220411170 ou 220411171.



O apelo foi feito pela delegada regional de Saúde do Norte, Maria Neto, à agência Lusa, que explicou que os participantes do evento em causa, sem revelar qual, devem contactar os números acima descritos para obterem informações e recomendações sobre como proceder. "Até lá, devem manter medidas de afastamento social até informações em contrário", afirmou. Na agenda do Hard Club surge a 6 de março uma atuação do músico e DJ Laurent Garnier.



Maria Neto sublinhou que a avaliação do risco será ponderada individualmente, durante o contacto telefónico, pelo que as recomendações podem ser mais especificas em determinadas situações. Dizendo que a Covid-19 é, em grande maioria, ligeira a moderada, a delegada regional frisou que mesmo os mais jovens podem sofrer doença severa e, acima de tudo, são potenciais transmissores desta infeção a pessoas mais velhas, nomeadamente seus pais e avós, que podem adoecer severamente. Apelando à serenidade dos participantes, Maria Neto lembrou, contudo, ser "imprescindível" a colaboração de todos para se fazer face ao atual desafio coletivo.

O Hard Club revelou esta terça-feira ter colocado em quarentena todos os colaboradores que, na passada sexta-feira, estiveram em contacto direto com um DJ que atuou naquele espaço e que está infetado com a doença Covid-19. Numa publicação na sua página oficial de Facebook, aquele espaço revelou que também procedeu às limpezas das áreas ocupadas pelo referido DJ, nomeadamente palco e 'backstage', "com o rigor previsto pela Direção-Geral de Saúde (DGS)



A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de quatro mil mortos. Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram. Portugal regista 41 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

