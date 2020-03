Os Guns N' Roses fizeram alusão, nas redes sociais, as receios em torno do novo coronavírus. A banda norte-americana partilhou uma montagem da capa do seu primeiro álbum, "Appetite For Destruction", acrescentando máscaras aos seus membros e trocando o nome do disco para "Appetite For Vaccination".

A montagem deixou apreensivos os fãs dos Guns N' Roses, dando a entender que os próximos concertos do grupo podem vir a ser cancelados.

A digressão de 2020 dos Guns N' Roses arranca no próximo sábado com um concerto na Cidade do México, como parte integrante do festival Vive Latino. O espetáculo que a banda havia agendado para a Costa Rica, a 18 deste mês, foi cancelado pelas autoridades locais devido ao vírus.

Ao longo desta nova digressão, os Guns N' Roses tem passagens agendas pelo Brasil, a 3 de abril (São Paulo) e, entre outras, por Portugal, a 20 de maio (Passeio Marítimo de Algés). A 'tour' termina a 26 de agosto, em Missoula, EUA.

O mundo da música ao vivo tem sido bastante afetado pelo novo coronavírus: artistas como os Green Day e os Pearl Jam cancelaram ou adiaram as suas digressões, e festivais como o South By Southwest cancelaram as edições deste ano. O festival de Coachella pode também vir a ser adiado.