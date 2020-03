Devido ao coronavírus e às recomendações do Ministério da Saúde, na pessoa da ministra Marta Temido, os eventos com mais de cinco mil pessoas realizados ao ar livre devem ser cancelados ou adiados, bem como aqueles que reúnam mais de mil pessoas em recintos fechados (nos concelhos mais afetados pelo surto, Felgueiras e Lousada, o número a partir do qual os eventos devem ser suspensos é de 150 pessoas). No seguimento dessas recomendações, a BLITZ falou com os promotores dos concertos a realizarem-se nos próximos dias e há os que se mantêm, os que estão a ser avaliados e aqueles que estão mesmo cancelados. A lista está em atualização permanente.

Talkfest'20: fórum no ISCTE, com concertos no Espaço Time Out Lisboa e no Maus Hábitos, no Porto, adiado de 11 a 14 de março para 15 a 17 de outubro

The Mission: concertos no Lisboa ao Vivo e no Hard Club a 12 de março e concertos no Porto a 13 e 14 de março mantêm-se

Cock Robin: concertos no Coliseu de Lisboa a 13 de março e no Coliseu do Porto a 14 de março em avaliação

Revenge of the 90s: em Faro a 13 de março e em Guimarães a 21 de março cancelados

Tony Carreira na Altice Arena, Lisboa: adiado de 14 de março para 27 de novembro

Metronomy no Coliseu de Lisboa a 17 de março: mantém-se, com plano de contingência e segurança

Disney on Ice na Altice Arena entre 20 e 22 de março: em avaliação

Jota Quest no Campo Pequeno, em Lisboa, a 21 de março: adiado para data a confirmar

Snarky Puppy: concertos no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, a 22 de março e no Coliseu do Porto a 24 de março: em avaliação

Diogo Piçarra na Altice Arena, Lisboa, a 28 de março: em avaliação

Tony Carreira no Pavilhão Rosa Mota, Porto, a 28 de março: adiado para data a confirmar

Forever King of Pop no Coliseu do Porto a 28 de março: mantém-se, por agora

Stomp no Coliseu do Porto de 2 a 4 de abril: mantém-se, por agora

Desconcerto no Coliseu de Lisboa de 3 a 7 de abril: mantém-se, por agora

EM ATUALIZAÇÃO