Os Coldplay foram os mais recentes convidados do "Tiny Desk Concert", segmento da rádio norte-americana NPR.

Os britânicos interpretaram temas como '1999', de Prince, 'Viva La Vida' ou 'Broken', entre outros, naquele que foi seguramente um dos palcos mais pequenos que já pisaram.

Durante a atuação, os Coldplay fizeram-se acompanhar pelo coro gospel For Love, com Chris Martin a afirmar que este "'photoshopou' as nossas canções para que soassem muito melhores do que realmente são".

Veja a atuação dos Coldplay: