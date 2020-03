Não são animadoras as hipóteses de Portugal conseguir uma boa classificação no próximo festival da Eurovisão, a ter lugar em maio nos Países Baixos, se atentarmos aos índices mantidos pelos especialistas em não perder dinheiro: as casas de apostas.

De acordo com a média dos vaticínios de 18 casas de apostas online congregadas pelo site Eurovision World, 'Medo de Sentir', canção com que a cantora madeirense Elisa venceu o Festival da Canção no passado sábado, tem menos de 1 por cento de hipóteses de ser coroada em Roterdão. Com apenas três canções europeias por conhecer (Rússia, Malta e Azerbaijão), a canção nacional é a 34ª em 41 candidatas, oferecendo grande retorno a quem apostar em Elisa como vencedora - um valor entre 51 a 301 vezes superior à aposta - mas poucas garantias de um brilharete no resultado final.

A descida na tabela deu-se, precisamente, aquando do anúncio da canção vencedora, nas primeiras horas de dia 8 de março. Bulgária, Islândia e Lituânia lideram este ranking.

Para chegar à final, Portugal precisa de ser uma das 10 primeiras classificadas da segunda semifinal do festival da Eurovisão, a realizar-se a 14 de maio. O resultado será apurado através de uma combinação entre a votação das representações nacionais dos países a concurso e o televoto europeu. A final terá lugar a 16 de maio.