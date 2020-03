Os Linkin Park irão andar ocupados em 2020. A banda norte-americana irá celebrar o 20º aniversário de "Hybrid Theory", o seu álbum de estreia, pedindo para tal a ajuda dos fãs.

No Twitter, os Linkin Park pediram para que lhes fosse enviado "fotografias, vídeos, bilhetes, merchandising, folhetos, recordações" ou outros objetos relativos à banda, referentes ao final dos anos 90

"Hybrid Theory" foi editado a 24 de outubro de 2000 e foi um sucesso imediato, lançando a banda para o estrelato pela força de temas como 'In the End', 'One Step Closer' ou 'Crawling'.

Veja o post: