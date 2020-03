Os Genesis acrescentaram mais datas à sua digressão de reunião, que terá lugar no final deste ano.

A banda britânica anunciou mais cinco concertos em Liverpool, Manchester, Leeds, Newcastle e Glasgow, que já faziam parte do itinerário original, aumentando para 16 o número de espetáculos agendados.

Os bilhetes para estes concertos já se encontram disponíveis através do website da Live Nation. Os Genesis não se reuniam desde 2007, ano em que fizeram uma digressão pela Europa e Estados Unidos.

Confira todas as datas:

16/11: Dublin, 3 Arena

19/11: Belfast, SSE Arena

23/11: Liverpool, M&S Bank Arena

24/11: Liverpool, M&S Bank Arena

26/11: Newcastle, Utilita Arena

27/11: Newcastle, Utilita Arena

29/11: Londres, O2

30/11: Londres, O2

2/12: Leeds, First Direct Arena

3/12: Leeds, First Direct Arena

5/12: Birmingham, Utilita Arena

6/12: Birmingham, Utilita Arena

8/12: Manchester, The Arena

9/12: Manchester, The Arena

11/12: Glasgow, The SSE Hydro

12/12: Glasgow, The SSE Hydro