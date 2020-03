O rapper norte-americano DaBaby está a ser alvo de uma chuva de críticas, após ter agredido uma mulher a caminho de um concerto em Tampa, no estado da Flórida.

Segundo o website TMZ, o rapper não terá gostado que a mulher tivesse apontado a luz do telemóvel na sua direcção. O incidente foi gravado em vídeo:

Imediatamente após o incidente, DaBaby foi muito assobiado pelos presentes após subir ao palco, o que o levou a cancelar o concerto.

Mais tarde, no Instagram, o rapper tentou justificar-se dizendo que, por causa de ter a luz diretamente na sua cara, não conseguiu perceber se a vítima se tratava de um homem ou de uma mulher.

Para além disso, DaBaby garante que a mulher o atingiu na cara com o telemóvel. "De todos os fãs ali presentes, quantos sabiam fazer zoom, em vez de me acertar no olho com o telemóvel", escreveu, no Instagram. "Homem ou mulher, teria respondido exatamente da mesma forma".

Recorde-se que DaBaby é um dos nomes presentes no cartaz do festival Rolling Loud, que se realiza de 8 a 10 de julho em Portimão.