Continua a “tendência” de recriar canções populares à luz de determinados géneros musicais ou artistas.

Depois de reinventada “à moda” de Chris Cornell, 'No Time To Die', a canção de Billie Eilish para o novo filme de James Bond, ganhou agora uma versão metal, pela banda In Virtue. Ouça aqui:

A mesma canção, se fosse cantada pelo malogrado Chris Cornell:

E 'Bad Guy', também de Billie Eilish, ao jeito de Alex Turner, dos Arctic Monkeys: