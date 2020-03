Nick Cave foi questionado sobre se alteraria algumas das letras mais problemáticas das suas canções, através do website Red Hand Files, que mantém e com o qual comunica com os fãs.

O músico começou por dizer que algumas das suas canções se têm sentido "nervosas", comparando-as a "crianças que andaram a brincar alegremente no pátio da escola, até que alguém lhes disse que tinham uma deformidade física hedionda".

"Que autor poderia ter previsto, há trinta anos, que o futuro iria perder o seu sentido de humor, o seu sentido de brincadeira, a sua noção de contexto, de nuance e ironia, e cair nas mãos de uma turba de beatas perpetuamente irritadas?", continuou.

Para Cave, esses mesmos autores talvez pudessem "ter tido mais cuidado com as palavras", mas apela para que não se coloquem as culpas "nas próprias canções".

"As almas das canções devem ser protegidas a todo o custo", acrescentou. "Deve-lhes ser permitida a existência em todo o seu horror aberrante, imperturbadas por estes ativistas do inócuo, nem que seja como prova de que o mundo evoluiu para algo melhor, mais justo e sensível".

"Se têm que castigar alguém, castiguem os criadores, e não as canções. Nós aguentamos. Preciso der lembrado por escrever algo que foi desconfortante ou ofensivo, que ser esquecido por escrever algo incruento ou suave", rematou.