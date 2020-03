Foi divulgado mais um vídeo inédito dos Nirvana, gravado em 1988, quando o grupo ainda dava os primeiros passos na sua carreira.

O vídeo foi gravado numa festa de lançamento da compilação "Sub Pop 200", que contava com um tema dos Nirvana, o hoje clássico 'Spank Thru'.

A festa teve lugar no Underground, em Seattle, a 28 e 29 de dezembro de 1988. Os Nirvana atuaram na primeira noite, perante uma casa cheia.

O vídeo em questão mostra a banda de Kurt Cobain a interpretar 'School', tema incluído no seu primeiro LP, "Bleach", após uma introdução feita pelo poeta Steven Jesse Bernstein. Veja aqui: