Foi divulgada uma gravação que é, muito provavelmente, o vídeo mais antigo dos Foo Fighters.

O vídeo mostra a banda a atuar no Velvet Elvis Arts Lounge, em Seattle, a 4 de março de 1995, pouco após a sua formação e numa altura em que ainda soavam bastante aos... Nirvana.

Os fãs da banda de Dave Grohl especulavam há muito sobre a existência deste vídeo, que foi gravado sem som. O problema resolveu-se juntando-lhe o áudio de uma outra fonte, e foi divulgado pelo website FooFightersLive.com.

Veja o vídeo e o alinhamento deste concerto:

Butterflies

Winnebago (Late!)

Floaty

Big Me

Wattershed

For All the Cows

I'll Stick Around

Alone + Easy Target

Podunk

Exhausted