Elisa, com a canção 'Medo de Sentir', da autoria de Marta Carvalho, ganhou o Festival da Canção deste ano.

A cerimónia aconteceu este sábado, em Elvas.

O resultado final foi apurado, como habitualmente, depois de reunidos os votos do júri (que deu a vitória a 'Gerbera Amarela do Sul', de Filipe Sambado) e do público.

Antes de ser revelada a canção vencedora, atuaram Samuel Úria, Alex D'Alva Teixeira e Joana Espadinha, em homenagem ao rock português.

'Cavalos de Corrida', dos UHF, 'Máquina Zero', de Rui Veloso, 'Latin America', dos Jafumega, 'O Amor', dos Heróis do Mar (numa versão acústica cantada por Joana Espadinha) e 'Portugal na CEE', dos GNR, foram as primeiras canções deste homenagem.

Já com Surma e NBC, a banda recordou - sempre com arranjos de Samuel Úria - 'Robot', dos Salada de Frutas, 'Remar Remar', dos Xutos & Pontapés e 'Chiclete', dos Táxi.



Surpresa foi também a participação nesta homenagem de Lena d'Água, que cantou 'Estou Além', de António Variações.

A última atuação antes da revelação da vencedora coube a Conan Osiris, que reinventou 'Telemóveis', tema com o qual ganhou o certame em 2019. Desta vez, o artista apresentou 'Telemóveis' numa versão desacelerada e orquestrada com vários instrumentos de cordas. João Reis, o bailarino que habitualmente acompanha Conan Osiris, dedicou-se esta noite a 'desenhar' a letra da canção a partir de língua gestual.

"A música de dança não tem de ser só fireworks", disse Conan Osiris à conversa com os anfitriões Filomena Cautela e Vasco Palmeirim, numa alusão ao famoso discurso de Salvador Sobral, aquando da vitória na Eurovisão.

Canções mais votadas pelo júri de cada região:



Júri do Norte: Gerbera Amarela do Sul, Filipe Sambado

Júri do Centro: Gerbera Amarela do Sul, Filipe Sambado

Júri de Lisboa e Vale do Tejo: Gerbera Amarela do Sul, Filipe Sambado

Júri do Algarve: Gerbera Amarela do Sul, Filipe Sambado

Júri dos Açores: Gerbera Amarela do Sul, Filipe Sambado

Júri da Madeira: Medo de Sentir, Elisa

Júri do Alentejo: Passe-Partout, Bárbara Tinoco



Elisa irá agora representar Portugal com 'Medo de Sentir' na Eurovisão em Roterdão, nos Países Baixos, em maio.