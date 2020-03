Realiza-se esta noite a grande final do Festival da Canção 2020, de onde sairá o representante português do festival da Eurovisão.

A final terá lugar no Coliseu Rondão Almeida, em Elvas, e terá início por volta das 21h em Portugal continental e Madeira, com transmissão em direto na RTP 1.

Nesta final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal (continente e ilhas), prevalecendo a votação do público em caso de empate. O júri é composto por Anabela, Capicua, Conan Osiris, Héber Marques, Isilda Sanches, Miguel Ângelo e Rui Miguel Abreu.

As pontuações de todos os temas a concurso só serão conhecidas após a final. Para já, é possível verificar - através do YouTube, somando os cliques nos áudios de cada canção a concurso e nos vídeos de cada atuação nas semifinais - quais têm sido as mais e menos ouvidas entre o público português.

Confira aqui as oito canções a concurso, da mais para a menos ouvida:

Bárbara Tinoco - "Passe-Partout" (890 mil visualizações)

Elisa - "Medo de Sentir" (386 mil)

Jimmy P - "Abensonhado" (232 mil)

Filipe Sambado - "Gerbera Amarela do Sul" (188 mil)

Kady - "Diz Só" (175 mil)

Throes + The Shine - "Movimento" (154 mil)

Elisa Rodrigues - "Não Voltes Mais" (97 mil)

Tomás Luzia - "Mais Real que o Amor (86 mil)