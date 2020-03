O festival SXSW, conhecido como South by Southwest, foi cancelado esta sexta-feira devido a precaucões do estado norte-americano do Texas relacionadas com maiores preocupações em torno do coronavírus. O evento, um dos maiores do mundo nos campos da cultura e da tecnologia, deveria suceder entre os dias 13 e 22 de março em Austin.

É a primeira vez em 34 anos que o festival não se realiza, sublinha a organização do mesmo em comunicado.

"A edilidade de Austin cancela, pela primeira vez em 34 anos, o festival", pode ler-se. "O festival SXSW vai seguir com rigor estas diretrizes. Estamos a ponderar as consequências desta situação sem precedentes. Esta quarta-feira, as autoridades sanitárias de Austin garantiram que 'não havia evidência de que fechar o SXSW ou outros eventos garantiria maior segurança da comunidade'. No entanto, a situação evoluiu rapidamente e respeitamos a decisão da cidade", acrescenta-se. O presidente da câmara, Steve Adler, declarou "estado de emergência".

Antes do cancelamento, gigantes do audiovisual como a Netflix, Amazon ou Apple tinham confirmado a sua ausência no festival.

O SXSW é um grande evento que congrega conferências, um festival de cinema, exposições, eventos exclusivos e concertos.