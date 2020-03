Os Da Weasel partilharam, no Facebook, algumas fotografias do seu encontro com os Red Hot Chili Peppers, em 1999.

A 22 de novembro desse ano, a banda portuguesa foi a escolhida para fazer a primeira parte do concerto dos Red Hot Chili Peppers no então Pavilhão Atlântico, em Lisboa.

O concerto dos Da Weasel fez parte da digressão em torno de "Iniciação a Uma Vida Banal - O Manual", a "casa" para 'Outro Nível', um dos grandes sucessos do grupo.

"Da Weasel + Flea & Antony Kiedis. Que tesourinho", pode ler-se na publicação. Veja aqui:

Os Da Weasel anunciaram no ano passado o regresso aos palcos para um concerto único em 2020, no festival NOS Alive, a 11 de julho, no Passeio Marítimo de Algés.