A revista Guitar World elaborou uma lista com 20 das canções mais "pesadas" antes do surgimento do heavy metal propriamente dito, com o lançamento do álbum de estreia dos Black Sabbath.

Da lista fazem parte nomes como os Troggs (com 'Wild Thing'), Beatles ('Helter Skelter') e Led Zeppelin ('Communication Breakdown'), para além Jimi Hendrix ou Steppenwolf - cuja 'Born to be Wild' contém uma das primeiras referências a "heavy metal".

Confira aqui a lista:

The Troggs - Wild Thing (1966)

Deep Purple - Mandrake Root (1968)

The Beatles - Helter Skelter (1968)

The Pretty Things - Old Man Going (1968)

Led Zeppelin - Communication Breakdown (1969)

The Kinks - You Really Got Me (1964)

MC5 - Kick Out The Jams (1969)

Bitter Creek - Plastic Thunder (1967)

Steppenwolf - Born To Be Wild (1968)

Pink Floyd - The Nile Song (1969)

The Jimi Hendrix Experience - Voodoo Child (Slight Return) (1968)

Blind Willie Johnson - Dark Was The Night (Cold Was The Ground) (1927)

The Stooges - I Wanna Be Your Dog (1969)

Cromagnon - Caledonia (1969)

Iron Butterfly - In-A-Gadda-Da-Vida (1968)

Screamin' Jay Hawkins - I Put a Spell On You (1956)

Blue Cheer - Summertime Blues (1968)

Cream - Sunshine Of Your Love (1967)

The Crazy World Of Arthur Brown - Fire (1968)

King Crimson - 21st Century Schizoid Man (1969)