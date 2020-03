Paul Banks, vocalista e guitarrista dos Interpol, anunciou a formação de uma outra banda juntamente com Matt Barrick (The Walkmen) e Josh Kaufman.

Este novo projeto foi denomeado Muzz, e acaba de divulgar o seu primeiro single, intitulado 'Bad Feeling'.

Ainda pouco se sabe sobre o grupo, que tem andado ocupado nos últimos dias: no metro de Nova Iorque foram colocadas algumas imagens alusivas à banda, que foram repartilhadas no Instagram com a frase "algo de muito Muzz vem aí".

Ouça aqui 'Bad Feeling':