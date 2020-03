Robbie Williams confirmou, numa entrevista com a rádio Sirius XM, que foi convidado para ser o vocalista dos Queen, depois de, em 2001, se juntar a Brian May e Roger Taylor numa nova versão de 'We Are the Champions', para a banda-sonora do filme “A Knight's Tale”.

“Eles convidaram-me, sim”, revelou agora Robbie Williams. “Embora eu tenha muita confiança a cantar, tenho sofrido de graves problemas de auoestima. E achei que os devia poupar à ousadia de subir a um palco e sequer tentar estar no mesmo patamar que o Freddie Mercury”.



“Para mim, o Freddie é angelical. É um deus e seria demasiado assustador [ocupar o seu lugar]. Além disso, eu na altura andava a tocar em estádios e não quereria dividir [os lucros] por três, mas isso é outra história”.

Porém, Robbie Williams diz não se arrepender da sua decisão. “Se o Adam Lambert [que nos últimos anos tem cantado com os Queen] não fosse tão boa pessoa, que é, eu teria medo dele, por ter tanto talento. Tem uma voz incrível, é um grande performer e uma ótima pessoa”, garante o ex-Take That.