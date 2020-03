Ozzy Osbourne anunciou que não irá marcar presença na edição deste ano do festival South By Southwest (SXSW), devido ao novo coronavírus.

O músico iria passar pelo festival para apresentar "Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne", um novo documentário sobre a sua vida e obra, que se irá estrear no SXSW.

O documentário conta, para além de Ozzy, com entrevistas com a sua esposa, Sharon, os seus filhos, Kelly e Jack, e ainda produtores e músicos como Rick Rubin, Ice-T, Marilyn Manson, Rob Zombie, Jonathan Davis e Post Malone.

O impacto do novo coronavírus já se faz sentir na indústria da música: bandas como os Slipknot, National, Foals e Green Day já cancelaram concertos por causa do vírus.

Para além disso, festivais como o Ultra Music e o Tomorrowland anunciaram o cancelamento das edições deste ano, devido ao risco de contágio.