Emmy Curl, que esta noite atua no Musicbox, em Lisboa, partilhou no Instagram duas fotos com as quais comunica aos fãs a sua gravidez.

“Precisei de alguma coragem para partilhar esta imagem mas, quando penso em tudo aquilo por que as mulheres passam, concluo que não há que ter vergonha do estado no seu estado de criação. É a natureza a fazer o seu trabalho”, escreve a cantora-compositora de Trás-os-Montes, que atualmente vive na Dinamarca.

“Não será o mundo um útero? Não vimos todos da mesma estrutura artística?”, questiona Catarina Miranda, enquanto “homenagem ao Dia da Mulher”.

Esta noite, no concerto no Musicbox, Emmy Curl terá como convidados Vicente Palma (segunda voz do dueto 'Dança da Lua e do Sol'), Bianca Adrião, Catarina Archer, Catarina Ortins, IVY, Joana Alegre, Marta Ren e Sara Badalo.

No Porto, serão Catarina Salinas, dos Best Youth, e Mila Dores a acompanhar Emmy Curl.

Os espetáculos servem de apresentação ao mais recente álbum de Emmy Curl, “Øporto”, incluído na lista dos melhores álbuns portugueses de 2019 para a BLITZ.

Os concertos acontecem no Musicbox, em Lisboa, a 6 de março; no Salão Brazil, em Coimbra, a 12 de março; no Avenida Café-Concerto, em Aveiro, a 13 de março; no C. C. O. P, no Porto, a 14 de março, e no Club de Vila Real a 20 de março.