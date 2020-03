Hélio Morais, cofundador e baterista dos Linda Martini e PAUS, revelou esta sexta-feira o seu single de estreia, 'Não Sou Pablo, Nada Muda', e respetivo vídeo. A canção, que conta com o saxofone de João Cabrita, antecipa a edição do primeiro álbum a solo, assinado enquanto Murais, que foi produzido no Brasil por Benke Ferraz, dos Boogarins e chega às lojas no mês de abril.

Segundo o comunicado de imprensa, a nova canção, escrita e composta por Morais, e inspirada em "O Carteiro de Pablo Neruda", "aborda a importância de que o princípio da correspondência é a mensagem chegar ao destinatário. Sem isso são só cartas perdidas, palavras não lidas, desencontros, amar no singular. De certa forma, um carteiro também pode ser um poeta; pode ser, pelo menos, um veículo da poesia e o garante de que esta seja lida num sítio diferente daquele onde foi escrita".



Murais será apresentado pela primeira vez ao vivo no contexto do MIL - Lisbon International Music Network, no próximo dia 27 de março, no Titanic Sur Mer, e seguirá também em digressão, com o músico a fazer-se acompanhar por Miguel Ferrador nas teclas e sintetizadores e João Vairinhos na bateria.

Recorde-se que além de Morais, também André Henriques, vocalista e guitarrista dos Linda Martini, se estreia agora a solo com o álbum "Cajarana", que tem edição agendada para dia 13 deste mês. A antecipar o álbum, o músico revelou os temas 'E de Repente' e 'Uma Casa na Praia'. Entretanto, os Linda Martini começaram também já a preparar um novo álbum, a ser editado ainda este ano.