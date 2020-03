A edição deste ano do festival da Eurovisão começou a ser afetada pelo coronavírus.

Os representantes da União Europeia de Radiofusão, que organiza o evento, cancelaram a sua presença num encontro com os delegados dos 41 países participantes marcado para a próxima segunda-feira, 9 de março. Em causa está o facto de um membro da equipa da organização estar infectado com o vírus, avança a Billboard.

De acordo com um comunicado da União Europeia de Radiodifusão (UER), o encontro ainda irá decorrer, mas o diretor executivo da Eurovisão, Jon Ola Sand, irá falar aos delegados apenas por videochamada.

Os representantes de Israel e da Suécia fizeram igualmente saber que não deverão marcar presença no meet and greet, um dos primeiros grandes eventos em conjunto a ter lugar antes do festival propriamente dito, no dia 12 de maio, em Roterdão (Países Baixos).

Não há, por enquanto, nota de qualquer cancelamento iminente do evento. "A UER continuará a monitorizar a situação e a avaliar o potencial do coronavírus nos seus eventos", pode ler-se num alerta publicado no site da organização.

Recorde-se que Portugal irá escolher o seu representante no 'eurofestival' neste sábado, com a realização em Elvas da final do Festival da Canção 2020.