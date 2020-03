Os Slipknot decidiram adiar a digressão que tinham marcada para a Ásia entre os dias 20 e 29 deste mês de março. A banda norte-americana, que tem concerto marcado para Portugal no dia 17 de agosto (na Altice Arena, em Lisboa), justificou a decisão com a epidemia de coronavírus, explicando que a saúde dos fãs está primeiro.

"Devido às preocupações de saúde global, os Slipknot decidiram adiar a sua vindoura digressão pela Ásia, incluindo o festival Knotfest no Japão", escreveu o grupo em comunicado no Twitter, "apesar de estas decisões não serem fáceis, a segurança e a saúde dos fãs da banda estão sempre primeiro".

Antes de dizerem que pretendem regressar à Ásia assim que possível, acrescentam ainda: "neste caso, as bandas e artistas, as equipas e funcionários locais também são afetados e, como tal, esta era a única decisão responsável que podia ser tomada". Além das duas datas do Knotfest em Tóquio, a banda ia atuar também em Singapura, Jacarta na Indonésia e Manila nas Filipinas.

Recorde-se que são já várias as bandas a cancelar digressões - The National, Foals e Green Day entre elas - e que as organizações de vários festivais, como o Tomorrowland e o Ultra Music Festival, também já anunciaram que os eventos não irão decorrer devido ao coronavírus.