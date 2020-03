Foram hoje divulgados os dias de todas as atuações do festival eletrónico RFM Somnii, que regressa à Praia do Relógio, na Figueira da Foz, entre os dias 10 e 12 de julho. A organização anunciou também o início da venda de bilhetes diários, que custam €29,99 (€59,99 a versão VIP).

Os passes para os três dias podem ser adquiridos por €57,49 ou €109,99 na versão VIP, que dá o direito à entrada por uma porta especial, vista privilegiada para o palco e acesso a zonas de restauração e casas de banho exclusivas.

Com mais nomes a anunciar em breve, estão já confirmadas as atuações de Alan Walker, Dimitri Vegas & Like Mike e Alok, entre outros. Veja abaixo o cartaz anunciado até ao momento e a divisão por dias.