O convidado do sétimo programa é Rodrigo Leão, numa altura em que “O Método”, o seu novíssimo álbum, se encontra no primeiro lugar do top português de álbuns.

À conversa com os jornalistas Luís Guerra e Lia Pereira, o músico lisboeta apresenta o seu novo disco, recorda o princípio de carreira com a Sétima Legião, fala da relação que mantém com os músicos e intérpretes de Madredeus, grupo de que fez parte durante nove anos, e da maneira como nasce – num misto de intuição e consciência – a sua música.

O regresso dos Genesis aos palcos, o impacto do coronavírus na música, novos discos de Stephen Malkmus e Anna Calvi, bem como os concertos próximos de Capitão Fausto e Emmy Curl, são outros assuntos deste programa.

A condução deste Posto Emissor esteve a cargo de Luís Guerra e contou com edição multimédia de Joana Beleza e Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.