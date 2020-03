A estreia do novo filme de James Bond, "No Time to Die", foi adiada devido ao novo coronavírus.

O filme deveria chegar aos cinemas britânicos e norte-americanos a 2 e 10 de abril, respetivamente, mas essas datas foram alteradas para 12 e 25 de novembro.

"No Time to Die" será o 25º filme de James Bond, e o último com o ator Daniel Craig no papel do famoso espião inglês.

O filme foi realizado por Cary Fukunaga e, para além de Craig, conta no elenco com Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris e Christoph Waltz, entre outros nomes. O tema-título foi escrito e composto por Billie Eilish: