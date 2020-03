Miley Cyrus revelou mais detalhes em relação ao seu novo álbum, incluindo o título: "She Is Miley Cyrus".

Em entrevista ao radialista australiano Smallzy, a cantora disse estar "super próxima" de terminar o disco e "pronta" para o lançar. "Tenho alguma música que está a soar super rock and roll", garantiu ainda.

Entre os nomes que colaboraram com Cyrus naquele que será o sucessor de "Younger Now", de 2017, está o de Mark Ronson. "Trabalhei com ele em duas, três canções", afirmou.

O disco "tem uma onda meio Joan Jett, trazer de volta o rock n' roll. E neste momento tenho o penteado do meu pai. Estou entusiasmada por também trazer isso de volta", brincou.

Ouça aqui a entrevista: