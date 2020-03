Os Metallica estão a preparar-se para dar início a um "clube do vinil". Ao longo dos próximos meses, a banda norte-americana irá lançar várias raridades, maquetas e gravações ao vivo naquele formato.

Estes lançamentos estarão disponíveis apenas a quem estiver inscrito no clube, com os formulários de entrada a estarem disponíveis até ao dia 31 de março, no website da banda.

A inscrição inclui quatro singles de sete polegadas e outros objetos colecionáveis, que os Metallica enviarão por correio até ao final deste ano. E existem já planos para que este serviço se prolongue em 2021.

O "regresso" do vinil foi bom para os Metallica, que lançaram várias remasterizações e reedições dos seus álbuns e, também várias raridades neste formato.