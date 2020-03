A canção 'No Time To Die', que Billlie Eilish criou e interpretou para a banda-sonora do novo filme de James Bond, tem agora uma nova versão, da autoria do YouTuber Anthony Vincent.

Nesta reinterpretação, Anthony Vincent canta o tema “à moda” de Chris Cornell, que em 2006 foi a voz do tema 'You Know My Name', do filme “Casino Royale”, também da saga de James Bond.

Há poucos dias, também 'Bad Guy', de Billie Eilish, foi recriada como se fosse uma canção dos Arctic Monkeys, pelo fã da banda inglesa, Daniel Fox.