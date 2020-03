Carlos Costa criticou duramente o Festival da Canção nas redes sociais e não poupou também os concorrentes das duas semifinais da edição deste ano. O cantor, que participou nos concursos de talentos Ídolos e The Voice e chegou a concorrer ao Festival da Canção em 2012, questiona a organização do evento, num longo texto, sobre a falta de aposta em "talentos de verdade" e acusa alguns participantes de 2020 de fazerem "figuras tristes".

"Sobre o Festival da RTP... Peço desculpa se [este texto] é longo demais, mas acho que a nossa opinião exposta de forma correta pode valer", começa por dizer Costa, contando logo de seguida a sua longa história de admiração pelo festival, recordando momentos da sua vida onde essa relação se tornou mais próxima, e falando do seu sonho de criança de representar Portugal na Eurovisão. Sobre a participação em 2012, diz que não se identificava com o tema, 'Queres que Eu Dance', e nunca chegou a reunir com o autor, João Só - terminaria em sexto lugar, apesar de ter sido o segundo mais votado pelo público.

Depois de assegurar que "não existe qualquer tipo de ambição de fama, protagonismo ou até mesmo de estrelato", dirige uma questão aos responsáveis pelo festival, "que pelos vistos são os mesmos que nos honraram com a incrível organização de 2018 [da Eurovisão]", e "aos autores convidados anos após ano pela RTP e que têm em mãos a liberdade e responsabilidade de escolher os cantores e as canções que irão estar naquele palco": "vocês escolheram entregar um palco, um microfone, uma câmara... uma chance de interpretar e ter um lugar ao sol a pessoas menos preparadas para o fazer. Apenas pergunto: porquê???".

"Entre muitos outros talentos de verdade, que surgiram com experiência e estrada para conseguir suportar a responsabilidade de estar no Festival, mas que ainda não tiveram a sua real chance. Talentos infinitos que tiveram tempos áureos e que agora têm trabalho paralelo aos seus sonhos ou que hoje trabalham como coristas ou numa esquina de restaurante no meio do barulho de talheres e pratos a bater... Cantores e artistas que veem os seus sonhos em gavetas, por viverem num país pequeno onde, à partida, as oportunidades no mundo da música são reduzidas... Artistas esses que também não vão para novos... E os anos passam! E a esperança esmorece... Mas voltando à questão: vocês decidem preencher as 16 vagas do Festival RTP da Canção 2020, que visa escolher o representante da nação e da RTP, neste caso, o representante de todos nós, no maior espetáculo de música do mundo, com canções que ficam tão aquém da qualidade encontrada no certame internacional".

Acrescentando ainda que respeita "todos os profissionais, todos os cantores que têm o seu sonho por cumprir, todas as pessoas que acabam por fazer, consciente ou inconscientemente, a figura triste que tivemos a oportunidade de ver nestas duas semifinais (salvaguardando pequenas exceções, mal seria)", o cantor diz não falar apenas por si: "lamento que seja preferível sermos representados por pessoas que deviam estar à procura de amadurecimento artístico e em vez disso deixamos artistas experientes que lutam por isto há toda uma vida em casa, sem entenderem o porquê. Eu até entendo que seja estranho para vocês imaginarem-se representados por alguém com a minha excentricidade... Mas há gente muito menos excêntrica e com ainda mais talento que eu neste país!".

"RTP: quando o meu amor pelo festival nasceu tinha 12 anos, hoje tenho quase 30. O tempo não para, mas o sonho não morre", termina.

A final do Festival da Canção realiza-se no próximo sábado, dia 7, em Elvas e o vencedor representará Portugal na Eurovisão, em maio, em Roterdão na Holanda. Siga o link para conhecer as oito canções finalistas.