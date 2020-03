Os Genesis irão regressar aos palcos. Tony Banks, Phil Collins e Mike Rutherford irão fazer uma digressão pelo Reino Unido no final deste ano.

O anúncio foi feito pela própria banda, através das redes sociais, mas a reunião já havia sido avançada ontem pelos meios de comunicação social ingleses.

Os Genesis irão dar 8 concertos no Reino Unido, iniciando a digressão em Liverpool, a 23 de novembro, e terminando em Glasgow a 11 de dezembro.

Para já não se sabe quem mais se juntará à banda, visto que Phil Collins não poderá voltar a tocar bateria, devido a problemas de saúde. No passado, o músico admitiu poder voltar aos Genesis caso o seu filho fosse o baterista.

Os Genesis não se reuniam desde 2007, ano em que fizeram uma digressão pela Europa e Estados Unidos. Confira as datas anunciadas:



23/11: Liverpool, M&S Bank Arena

26/11: Newcastle, Utilita Arena

29/11: Londres, O2

30/11: Londres, O2

2/12: Leeds, First Direct Arena

5/12: Birmingham, Utilita Arena

8/12: Manchester, The Arena

11/12: Glasgow, The SSE Hydro