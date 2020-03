Os Easy Life são a nova confirmação para o cartaz do NOS Alive. A banda britânica irá atuar no festival de Algés no dia 8 de julho, no Palco Sagres.

Esta será a estreia dos Easy Life em Portugal. Formada em 2017, a banda editou o seu álbum de estreia, "Junk Food", em janeiro deste ano.

Os Easy Life juntam-se, assim, a um cartaz que já contava com Fontaines D.C., Black Pumas, Moses Sumney e Charli XCX, também neste dia e palco.

O NOS Alive 2020 decorre nos dias 8, 9, 10 e 11 de julho, no Passeio Marítimo de Algés. O passe de 4 dias custa 189 euros, sendo que existe um passe de 3 dias (8, 9 e 10 de julho) ao preço de 159 euros, enquanto o bilhete diário tem o preço de 69 euros.



NOS ALIVE 2020

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras

8, 9, 10 e 11 de julho



8 de julho

Palco NOS

Kendrick Lamar

Jorja Smith



Palco Sagres

Fontaines D.C.

Black Pumas

Moses Sumney

Charli XCX

Easy Life