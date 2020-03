Os britânicos Lamb são a nova confirmação do North Music Festival, que acontece em maio na Alfândega do Porto.

A banda de Lou Rhodes e Andy Barlow atua a 23 de maio, o mesmo dia que The Script, Waterboys e Sensible Soccers.

No regresso a Portugal, os Lamb trazem o mais recente “The Secret of Letting Go”, lançado no ano passado.

Os bilhetes para o North Music Festival já estão à venda e custam, por enquanto, entre 50 euros (bilhete diário) e 75 euros (passe de dois dias).



NORTH MUSIC FESTIVAL

22 e 23 de maio

Alfândega do Porto



22 de maio

Deftones

Moonspell

PAUS



23 de maio

Waterboys

Sensible Soccers

The Script

Lamb