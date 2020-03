O cantautor britânico JP Cooper anunciou o adiamento da sua digressão europeia, que decorrerá agora em outubro e novembro. O concerto agendado para o Teatro Tivoli, a 4 de maio, fica por isso sem efeito.

O músico justificou o adiamento dizendo que quer concentrar-se nas gravações do seu novo álbum, ainda sem título, e que será o sucessor de "Raised Under Grey Skies", de 2017.

"Apesar de já estar tudo feito, tem sido difícil coordenar a disponibilidade dos estúdios, produtores e músicos, o que adiou o lançamento do álbum na sua forma completa", afirmou, em comunicado.

Este adiamento, continuou, "é a última coisa que queria fazer". "Odeio a ideia de vos desapontar. O apoio e o amor que sentem pela minha música é o que justifica tudo isto. Estou desolado".

A promotora responsável pelo concerto no Tivoli, a Everything Is New, anunciou já uma nova data e sala: 17 de novembro, na Aula Magna.

Os bilhetes adquiridos para o concerto no Tivoli serão válidos para a nova data, mas quem quiser proceder à sua devolução poderá fazê-lo, no local de compra, até ao dia 3 de junho.