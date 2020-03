A atriz Regina Duarte, Secretária da Cultura do Governo brasileiro, demitiu Dante Mantovani, presidente da Funarte, o equivalente no Brasil à Direcção Geral das Artes em Portugal.

Dante Mantovani fez manchetes, recentemente, ao associar o rock ao satanismo.

No seu canal do YouTube, o governante partilhou um vídeo no qual defendeu:

“O rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. A indústria do aborto por sua vez alimenta uma coisa muito mais pesada que é o satanismo. O próprio John Lennon disse que fez um pacto com o diabo”.



Também em formato vídeo, Dante Mantovani afirmou que, no Festival de Woodstock, agentes comunistas infiltrados na CIA distribuíram LSD pelo público, com o objetivo de destruir a família, resume a Rolling Stone brasileira.

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) é o órgão responsável, no Brasil, pelas políticas públicas de apoio às artes visuais, à música, ao teatro, à dança e ao circo.