Jayden Federline, o filho mais novo de Britney Spears, hoje com 13 anos, defendeu num vídeo em direto na rede social Instagram, partilhado pelo site TMZ, que a mãe pode nunca mais cantar. "Não a tenho visto a fazer música. Lembro-me de um dia lhe ter perguntado 'mãe, o que aconteceu à tua música?' e ela respondeu 'não sei, querido, acho que posso vir a desistir'. E eu fiquei 'o quê? O que estás para aí a dizer? Sabes quanto dinheiro fazes com essas coisas?'", disse Jayden.

Além de falar sobre a carreira da mãe, e de divulgar que as suas canções favoritas são '... Baby One More Time' e 'Toxic', o filho de Spears e Kevin Federline não poupou nos insultos ao avô paterno, dizendo inclusivamente "ele pode ir morrer longe". Estas declarações surgem meses depois de o irmão mais velho de Jayden, Sean, ter tido uma discussão acalorada com o avô.

Além de elogiar o namorado da mãe e o pai, "o meu pai é literalmente Jesus", Jayden diz ainda que contará toda a sua história se conseguir atingir 5 mil seguidores no Instagram: "essas coisas vão sair cá para fora no futuro, quando eu me tornar muito popular". Veja o vídeo seguindo o link.