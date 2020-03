Alok junta-se ao cartaz do festival do RFM Somnii, que se realiza na Figueira da Foz nos dias 10, 11 e 12 de julho.

O DJ brasileiro já atingiu o 11.º lugar no ranking da revista DJ Mag e a Forbes considerou-o um dos mais influentes artistas do Brasil. Chega ao RFM Somnii depois de atuações em festivais como o Tomorrowland ou o Burning Man.

Do cartaz do RFM Somni fazem parte Morten, Vini Vici, Dimitri Vegas & Like Mike, Miss K8, DVBBS, Mandragora, Tropkillaz e Alan Walker.

O passe geral de 3 dias custa €47,49 (VIP a €99,9), a que se junta o valor do campismo, €19,99.

Veja a atuação de Alok no Tomorrowland da Bélgica em 2019: