No programa BLITZ Rádio desta semana, os Capitão Fausto falam sobre o concerto que vão dar no Campo Pequeno, a 7 de março, com a Orquestra Filarmonia das Beiras.

Apresentado por Lara Marques Pereira, o BLITZ Rádio desta semana inclui também entrevistas a Rodrigo Leão e aos Them Flying Monkeys e pode ser ouvido na rádio SBSR ao sábado, das 16h às 17h, e também aqui.