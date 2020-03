O cantor colombiano Maluma é a nova confirmação do festival Meo Marés Vivas, que se realiza em Vila Nova de Gaia no próximo mês de julho.

De seu verdadeiro nome Juan Luis Londoño Arias, o artista - que no ano passado participou no tema 'Medellín', de Madonna - lançou no ano passado o quarto álbum, “11:11”.

Maluma, que no verão passado deu um concerto na Altice Arena, em Lisboa, atuará no Meo Marés Vivas a 19 de julho.

MEO MARÉS VIVAS

Vila Nova de Gaia

De 16 a 19 de julho



17 de julho

Kaiser Chiefs, Snow Patrol, James Arthur



18 de julho

Liam Payne

Anitta

Bárbara Tinoco



19 de julho

Maluma

Jessie J

Diogo Piçarra