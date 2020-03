Iggy Pop acaba de revelar o vídeo de 'We Are the People', uma das canções do seu álbum do ano passado, “Free”.

Recitando um poema do amigo Lou Reed, escrito em 1970 e incluído no livro “'Do Angels Need Haircuts?”, o veterano fita a câmara durante mais de três minutos.

Veja aqui.

Iggy Pop atua no EDP Vilar de Mouros, a 29 de agosto.