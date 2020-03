Post Malone falou sobre as várias tatuagens que tem na cara em entrevista à revista GQ Style, dando a entender que começou a fazê-las por se sentir inseguro com o seu aspeto. "Sou um filho da mãe feio", começou por defender, "as tatuagens na cara talvez venham da minha insegurança, de não gostar da minha aparência. Portanto, vou pôr algo fixe ali para conseguir olhar para mim e dizer 'tens uma aparência fixe, puto' e ter um bocadinho de autoconfiança no que diz respeito à minha aparência".

Entre as várias tatuagens, Post Malone tem escrito na face 'Stay Away' (título de uma canção dos Nirvana), a expressão "sempre cansado" (com cada uma das palavras a surgirem por baixo dos olhos), uma espada e, feitas mais recentemente, uma luva medieval e uma bola de picos. Recorde-se que o músico tinha dito, em 2018, que só tinha começado a adornar a cara e o corpo com tatuagens para "chatear a mãe".