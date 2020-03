North West, a filha mais velha de Kanye West e Kim Kardashian, foi a estrela improvável do desfile da Yeezy, marca de vestuário do pai, na Semana de Moda de Paris. A criança de 6 anos subiu à passerelle no final do desfile para apresentar a sua versão de 'What I Do?' de ZaZa, uma rapper de 5 anos, adaptada com versos como "cool, cute, cool, cute, yeah" ou "what are those? These are clothes". Veja o vídeo.

No Instagram, os pais de ZaZa responderam à atuação de North com uma mensagem direcionada a West e Kardashian: "orgulhamo-nos da criatividade e acreditamos que a criatividade merece respeito/homenagem, esteja uma criança ou um adulto envolvidos! O que a Kim Kardashian e o Kanye West estão a fazer com a filha deles... inspirados na ZaZa e na nossa família é OK. Não estamos zangados, mas por favor mostrem amor e apoio ao original! Admiramos o Kanye e adoramos a sua viagem. Contudo, não queremos sentir que a aventura da nossa filha no mundo do entretenimento está a ser abafada".

Kardashian respondeu, dizendo que North grava com o pai em estúdio "a toda a hora" e que "a performance de North da remistura da canção de ZaZa foi algo que ela pediu para fazer à última hora e uma surpresa completa". Acrescentando ainda que North é "grande fã" de ZaZa, completou: "não quis não dar crédito a quem merece esse crédito. Adorava que as miúdas se conhecessem em breve".