Depois de 'Tudo no Amor', chegou hoje 'Sinais', a nova canção dos Clã, que fará parte do novo álbum da banda de Vila do Conde, com saída prevista para a primavera.

Se 'Tudo no Amor' tinha letra de Sérgio Godinho, 'Sinais' é uma nova colaboração entre Hélder Gonçalves, autor da música, e Samuel Úria, que escreveu a letra.

Recorde-se que já no álbum anterior dos Clã, “Corrente”, Samuel Úria fora chamado a colaborar com a banda de Manuela Azevedo.

O vídeo é de Vasco Mendes. “Inspirado pela carga ominosa e tensa da canção, o realizador escolheu rodar este filme em paisagens belas, inesperadas e misteriosas. Inquietante e enigmático, o vídeo deixa-nos alerta, atentos ao que está para vir. O futuro está no campo e não na cidade?”, pode ler-se em comunicado de imprensa.

